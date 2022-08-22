В Хабаровске работница ювелирного салона попалась на краже украшений

В Хабаровске руководство ювелирного салона обратилось в полицию с заявлением о краже изделий на сумму более 780 тысяч рублей. Под подозрение попала бывшая сотрудница.

Недостачу ювелирки выявили во время последней ревизии в магазине. Выяснилось, что кто-то из сотрудников подменял золотые украшения на изделия из серебра с позолотой.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя бывшая сотрудница», – сообщает «МВД.Медиа». Злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более чем шести месяцев похищала различные ювелирные изделия, уточнили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Хабаровск, Зоя Осколкова

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