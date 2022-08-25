Житель Хабаровского края застрелил друга, приняв его за оленя

В Хабаровском крае мужчина случайно застрелил приятеля, перепутав его с животным в лесу. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, двое друзей отправились собирать дикоросы в лесу у села Прудки района имени Лазо. У одного из мужчин при себе был карабин.

«Заметив бегущую в его сторону особь дикого животного из семейства оленьих, не изучив сектор обстрела и не удостоверившись в отсутствии людей на линии огня, он произвел прицельный выстрел в сторону животного, по неосторожности попав в своего знакомого, что повлекло его смерть», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый свою вину признал. Теперь наказание для него определит суд.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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