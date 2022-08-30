На Сахалине женщина выпала из своей машины и попала под колеса

В Южно-Сахалинске женщина получила травмы в ДТП. Ее переехала собственная машина. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».
41-летняя женщина находилась за рулем и двигалась задним ходом, но что-то пошло не так, автоледи выпала из салона машины. Автомобиль не остановился, а наехал на водителя передним колесом, а потом врезался в две припаркованных машины.
Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, вероятно, женщина управляла автомобилем с открытой дверью, поэтому не справилась с управлением. При движении задним ходом перепутала педаль газа с тормозом, в этот момент машина резко рванула с места.
Женщину госпитализировали. Полиция начала проверку инцидента.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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