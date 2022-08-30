В Приморье глухонемой провел четыре дня в колодце без возможности позвать помощь

В Приморском крае волонтеры спасли глухонемого мужчину, который упал в колодец и провел в нем четыре дня. Об этом сообщили в организации «ПримПоиск».

37-летний житель Уссурийска Сергей пошел за грибами в лес, там он провалился в колодец глубиной семь метров. Выбраться самостоятельно не представлялось возможным, как и позвать на помощь.

Мужчина пропал 17 августа, на его поиски отравились добровольцы. Только спустя четыре дня они услышали слабый шум и заглянули в один из многочисленных открытых люков, которые легко не заметить из-за высокой травы.

По словам волонтеров, все это время мужчина был лишен пиши, а воду он пил из лужи. Несмотря на тяжелое положение Сергей пытался кричать и стучал по стенам, благодаря чему его и нашли.

Уссурийск, Зоя Осколкова

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