Вулкан Эбеко выбросил столб пепла во время школьной линейки

На Курилах вулкан выбросил столб пепла во время торжественной линейки 1 сентября. Об этом рассказали в администрации Северо-Курильска.

250 детей собрались на городской площади на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний. В этот момент на вулкане Эбеко произошел выброс пепла. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий.

По данным экстренных служб, высота пеплового столба достигла 2 км. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении.

Эбеко находится в 7 км от города Северо-Курильск. Вулкан извергается с 2016 года.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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