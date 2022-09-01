Вулкан Эбеко выбросил столб пепла во время школьной линейки

На Курилах вулкан выбросил столб пепла во время торжественной линейки 1 сентября. Об этом рассказали в администрации Северо-Курильска.
250 детей собрались на городской площади на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний. В этот момент на вулкане Эбеко произошел выброс пепла. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий.
По данным экстренных служб, высота пеплового столба достигла 2 км. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении.
Эбеко находится в 7 км от города Северо-Курильск. Вулкан извергается с 2016 года.
Северо-Курильск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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