В Приморье 23 военных пострадали в ДТП

Грузовик с военными перевернулся в Приморском крае. В результате пострадали 23 человека. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

ДТП произошло накануне на территории одного из военных полигонов в Уссурийске. В это время там проходили учения «Восток-2022».

По данным канала, грузовик, в котором находились 24 военнослужащих, перевернулся. В результате 23 человека госпитализированы, у них диагностированы травмы различной степени тяжести.

Владивосток, Зоя Осколкова

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