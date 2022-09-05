В Приморье 23 военных пострадали в ДТП

Грузовик с военными перевернулся в Приморском крае. В результате пострадали 23 человека. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
ДТП произошло накануне на территории одного из военных полигонов в Уссурийске. В это время там проходили учения «Восток-2022».
По данным канала, грузовик, в котором находились 24 военнослужащих, перевернулся. В результате 23 человека госпитализированы, у них диагностированы травмы различной степени тяжести.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube