В Приморье утонул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

В Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Об этом сообщается на сайте организации.

«Гибель Ивана – невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, 10 сентября Печорин выпал из катера на ходу в районе мыса Игнатьева. В течение двух суток мужчину разыскивали. Тело обнаружили 12 сентября в районе села Береговое на противоположной стороне Амурского залива.

Владивосток, Зоя Осколкова

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