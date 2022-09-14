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Среда, 14 сентября 2022, 10:17 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье дикий леопард напал на человека

В Приморье дальневосточный леопард пришел к жилым домам. Охотоведы пытаются отловить зверя, так как он может представлять опасность.

Видео встречи с леопардом опубликовал местный житель. Сначала дикая кошка набросилась на домашнего пса, а затем попыталась напасть на человека. Мужчина отбился табуреткой и успел забежать в дом.

Леопард скрылся, но затем вернулся и прыгнул на стекло. По счастливой случайности, никто не получил серьезных травм, а животное сбежало в лес. Очевидцы говорят, что вид у зверя был болезненный, а из пасти шла пена.

Сейчас отловом хищника занимаются сотрудники Охотнадзора и ФГБУ «Земля леопарда». По словам специалистов, судя по следам, к людям вышла самка.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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