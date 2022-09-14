Во Владивостоке подросток напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке 16-летний юноша в маске напал на полицейского. Подросток был вооружен ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Нападение на старшего участкового уполномоченного полиции было совершено сегодня днем. Злоумышленник распылил в правоохранителя перцовый газ, а затем попытался нанести удары ножом.
«На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, гражданин не реагировал. При задержании оказал сотруднику полиции активное сопротивление», – говорится в сообщении.
В результате полицейский был вынужден применить табельное оружие и ранил подростка в ногу. Пострадавшего госпитализировали.
Проводится расследование. Выясняются мотивы юноши.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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