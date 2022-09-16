На Курилах кашалот погиб, запутавшись в сетях

На Курилах обнаружили погибшего кашалота. По словам очевидцев, кит запутался в сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

На видео, снятом с борта судна, в море видно погибшего кашалота. Предположительно, животное запуталось в рыболовных сетях и скончалось из-за невозможности двигаться. На кадрах можно заметить веревки, опутавшие хвост морского млекопитающего.

Отмечается, что тушу обнаружили в Кунаширском проливе. Рыбаки, запечатлевшие кита на видео, утверждают, что он был очень большой.

Южно-Курильск, Зоя Осколкова

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