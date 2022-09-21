На Камчатке пропали пятеро туристов

На Камчатке ищут группу из пяти человек, которые не выходят на связь со вчерашнего дня. На поиски отравились спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Туристы отправились в сторону Больших Банных горячих источников, которые находятся к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Они должны были вернуться 20 сентября, но на связь к назначенному времени не вышли.

Родственники обратились в правоохранительные органы. В МЧС предполагают, что путешественники могли застрять на бездорожье. Дело в том, что накануне полуостров накрыл циклон с сильным дождем и ураганным ветром.

На поиски туристов выдвинулись специалисты Камчатского спасательного центра.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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