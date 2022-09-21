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Среда, 21 сентября 2022, 14:30 мск

Новости Дальний Восток

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При взрыве гранаты под Хабаровском пострадали два человека

В Хабаровском крае в подъезде жилого дома взорвалась граната. По предварительным данным, пострадали два человека. Проводится проверка.

Инцидент произошел в селе Князе-Волконское, передает РЕН ТВ. Граната взорвалась на лестничной клетке. Ударной волной на всех пяти этажах дома выбило стекла.

В результате два человека получили ранения, их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

На месте работают правоохранители. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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