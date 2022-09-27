У вахтовика в Хабаровске изъяли золото на 18 млн рублей

В Хабаровске мужчина, вернувшийся с вахты, незаконно вез золото стоимостью 18 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Отмечается, что мужчина был участником преступной группы. Он незаконно хранил и перевез в Хабаровск золото, добытое во время вахтовой работы на золотодобывающем предприятии.

«Обнаружено и изъято около шести килограммов химически чистого золота на сумму более 18 млн рублей», – говорится в сообщении.

Правоохранители вычислили еще одного соучастника. В отношении обоих заведено уголовное дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Хабаровск, Зоя Осколкова

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