72-летняя жительница Сахалина пять дней блуждала в лесу

В Сахалинской области 72-летняя женщина ушла в лес за ягодами и пропала на пять дней. Пенсионерка сама сумела выйти к людям, при этом неоднократно встретившись в чаще с медведями. Об этом сообщает AsTV.

Женщина ушла в лес со знакомыми 22 сентября. В какой-то момент люди потеряли друг друга из виду. Пенсионерка вышла на сопку и попыталась позвонить по мобильному телефону, но связь оказалась нестабильной.

Тогда сахалинка увидела вдалеке море и решила идти к нему. Путь занял пять дней. «Натыкалась на множество медвежьих берлог, несколько раз хищника на одной с собой сопке видела. Пока мишка боком спускался, я старалась быстро вниз по сопке сбежать и вверх забраться, только бы не столкнуться», – поделилась пенсионерка.

Выйдя наконец к морю, женщина поймала попутку. Водитель помог ей добраться до полицейского участка, туда же вызвали скорую. Врачи не выявили серьезных отклонений в состоянии здоровья, только утомление.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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