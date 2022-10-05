В Приморье задержали браконьеров у морского заповедника

В Приморском крае задержали браконьеров. Нарушители добывали трепанга у охранной зоны Дальневосточного морского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба национального парка.

«Катер нарушителей был зафиксирован в ходе совместного рейда госинспекторов ФГБУ «Земля леопарда» и сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», – говорится в сообщении.

Катер пытался скрыться, но был остановлен. На его борту оказались четыре человека, включая водолазов. Неподалеку от судна на дне нашли несколько пластиковых бочек, заполненных трепангом.

Браконьеры незаконно добыли 4216 особей. «Трепанг благополучно вернулся в море, тогда как браконьерам в полной мере предстоит ответить за незаконный промысел», – отметили в нацпарке.

Трепанг известен целебными свойствами и широко применяется в восточной медицине и кухне, пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее. Его добыча на территории российского Дальнего Востока под запретом.

Владивосток, Зоя Осколкова

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