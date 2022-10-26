На Камчатке трех браконьеров будут судить за покушение на пограничника

Три жителя Камчатки выкинули в море инспектора, который уличил их в браконьерстве. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы за покушение на убийство.

Инцидент произошел в марте этого года, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району заметили, как у причала судоремонтной верфи в Петропавловске-Камчатском мужчины выгружают с моторной лодки крабов.

Оказалось, что это браконьерский улов. Один из пограничников поднялся на борт, чтобы составить административный протокол. Рыбаки решили сбежать и прихватили с собой служащего, а затем скинули его в холодную вводу на большой глубине. Пострадавшему удалось доплыть до причала, где ему оказали медицинскую помощь.

Браконьеров обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранты дела свою вину не признали.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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