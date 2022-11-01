На Камчатке ввели ограничения на вывоз красной икры

С 1 ноября вступил в силу закон, ограничивающий вывоз красной икры физлицами с Камчатки. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб непромышленного изготовления будет проводиться до 1 августа 2025 года. Теперь пассажиры могут брать на борт (в багаже и ручной клади) не более 10 кг красной икры без маркировки на человека за один рейс.

Как отметили в Россельхознадзоре, ежегодно пассажиры провозят на самолетах более 500 тонн икры. Чтобы произвести такой объем, браконьеры уничтожают около 15 тысяч тонн сырца лососей. Ущерб от их действий оценивается минимум в 15 млрд рублей в год.

Предполагается, что ограничение способствует снижению объемов незаконной добычи, а также позволит избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением небезопасной рыбной продукции.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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