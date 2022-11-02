В Приморье человек погиб при обрушении котельной

В Приморском крае один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения котельной. Об этом сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

Инцидент произошел в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа. По предварительным данным, объект не эксплуатировался.

«На месте работают спасатели 78 пожарной части и представители «Примтеплоэнерго». Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших, их госпитализировали», – говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

Владивосток, Зоя Осколкова

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