В Приморье человек погиб при обрушении котельной

В Приморском крае один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения котельной. Об этом сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
Инцидент произошел в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа. По предварительным данным, объект не эксплуатировался.
«На месте работают спасатели 78 пожарной части и представители «Примтеплоэнерго». Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших, их госпитализировали», – говорится в публикации в телеграм-канале министерства.
Проводится проверка, выясняются причины произошедшего.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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