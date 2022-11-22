В массовую аварию на Камчатке попали 17 автомобилей

На Камчатке произошла массовая авария с участием 17 автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло на единственной в Камчатском крае федеральной трассе А-401, которая соединяет крупнейшие города полуострова – Петропавловск-Камчатский и Елизово.

По данным ГИБДД, машину занесло на обледенелой дороге, а дальше последовала цепная реакция. В общей сложности в аварии были повреждены 17 авто.

По счастливой случайности, пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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