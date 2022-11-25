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Пятница, 25 ноября 2022, 11:33 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Житель Владивостока не успел проводить девушку на поезд и «заминировал» вокзал

Во Владивостоке молодой человек не успел проводить свою возлюбленную на поезд и заявил о минировании вокзала. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

20-летний мужчина не успел проводить свою девушку из-за мер безопасности – ему нужно было пройти через рамку металлодетектора. После этого парень подошел к сотруднице и заявил, что заложил бомбу.

Лжеминера задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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