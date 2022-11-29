Ледяной дождь на Дальнем Востоке стал причиной десятков аварий

На Дальнем Востоке бушует циклон. Непогода стала причиной массовых аварий на дорогах, в травмпункты обращаются десятки пострадавших, а аэропорты отменяют рейсы.

Так на Сахалине в ДТП из-за дождя со снегом были повреждены не менее 27 автомобилей. По данным Госавтоинспекции, поступило 12 сообщений об авариях. Погибших и пострадавших в результате происшествий нет.

Тем временем, в Приморье прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах возник транспортный коллапс. В двух районах края затруднено автобусное сообщение. В воздушной гавани столицы Приморья задержаны или отменены несколько авиарейсов.

Жители Владивостока жалуются на то, что невозможно дойти до остановок общественного транспорта – многие падают на скользких спусках. По последним данным, с травмами из-за гололеда к медикам обратились около 50 человек.

В свою очередь власти пообещали в ближайшее время провести противогололедную обработку дорог. Мероприятия по борьбе с гололедом продлятся несколько дней.

Владивосток, Зоя Осколкова

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