Пьяный житель ЕАО пытался взломать банкоматы ножом

В Еврейской автономной области (ЕАО) арестовали мужчину за попытку украсть деньги из банкоматов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Воскресеновка. 34-летний житель распивал спиртные напитки с друзьями, а когда алкоголь закончился, пьяный мужчина пошел за добавкой. Денег у него не оказалось, тогда он решил вскрыть банкомат.

Грабитель вооружился ножом, спрятал лицо за шарфом и попытался вскрыть устройство, но потерпел неудачу, так как сработала сигнализация. Мужчина сбежал с места преступления и решил повторить попытку в другом месте, там его и задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на кражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что банкоматах находилось 4,7 млн рублей, но до них грабитель так и не добрался.

Биробиджан, Зоя Осколкова

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