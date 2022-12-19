В Магаданской области сгорел вертолет

В Магаданской области вертолет загорелся после приземления. Находившийся на борту экипаж успел покинуть воздушное судно. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло в Ольском районе. При приземлении на посадочной площадке Нявленга вертолет Ми-8Т врезался в строительный вагончик. «В результате судно опрокинулось набок. Вертолет полностью уничтожен огнем», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту находились три человека, они успели выскочить, погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Магадан, Зоя Осколкова

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