В Магаданской области сгорел вертолет

В Магаданской области вертолет загорелся после приземления. Находившийся на борту экипаж успел покинуть воздушное судно. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
ЧП произошло в Ольском районе. При приземлении на посадочной площадке Нявленга вертолет Ми-8Т врезался в строительный вагончик. «В результате судно опрокинулось набок. Вертолет полностью уничтожен огнем», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
На борту находились три человека, они успели выскочить, погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.
Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Магадан, Зоя Осколкова
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