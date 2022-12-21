Во Владивостоке заключенный на прогулке напал на надзирателя

Во Владивостоке в следственном изоляторе было совершено нападение на сотрудника. Об этом сообщили в ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в СИЗО-1 была совершена попытка массового побега. Однако в ГУФСИН эту информацию опровергли.

«Массовой попытки побега не было. В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю гражданин Э. <...> дезорганизовал деятельность учреждения, предприняв попытку применения насилия в отношении сотрудника отдела режима и надзора, осуществлявшего вывод на прогулку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение было пресечено, огнестрельное оружие не применялось. Следственный изолятор продолжает работать в штатном режиме.

Владивосток, Зоя Осколкова

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