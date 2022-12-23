В Хабаровском крае девять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала

В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский автобус. По последним данным, девять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в Советской Гавани. Там столкнулись рейсовый автобус №3 и самосвал Shacman.
«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением в месте закругления дороги и въехал в автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту №3», – говорится в сообщении ведомства.
В момент ДТП в автобусе находилось 29 человек. Из них девятерым понадобилась медицинская помощь.
В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Хабаровск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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