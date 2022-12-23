В Хабаровском крае девять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала

В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский автобус. По последним данным, девять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в Советской Гавани. Там столкнулись рейсовый автобус №3 и самосвал Shacman.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением в месте закругления дороги и въехал в автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту №3», – говорится в сообщении ведомства.

В момент ДТП в автобусе находилось 29 человек. Из них девятерым понадобилась медицинская помощь.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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