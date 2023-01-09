Граница между Приморским и Хабаровским краями утверждена официально

Информация о границе между Приморским и Хабаровским краями внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Ранее четкой границы между двумя субъектами Дальневосточного федерального округа не существовало. При этом описательная часть границы была подготовлена давно. Однако в картографических и кадастровых исходных материалах обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения.

В ходе переговоров все спорные вопросы были урегулированы. «И вот теперь этот вопрос решен – граница между соседними регионами внесена в реестр», – приводятся в сообщении слова замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко.

Протяженность границы составила 1 142 км. На пути границы – лесные массивы, вершины и хребты гор и сопок, реки и озера, а также федеральные трассы и Транссибирская магистраль.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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