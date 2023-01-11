На Камчатке первоклассник с осколком стекла напал на детей

В школе на Камчатке ученик первого класса напал на одноклассников. Небольшое ранение получил педагог, который остановил буйного школьника.

Инцидент произошел в школе Вилючинска. Мальчик начал вести себя агрессивно во время урока, разбил фоторамку, стоявшую на столе учителя, схватил осколок стекла и попытался напасть на детей.

Учительница схватила ребенка за руку и получила небольшие порезы. Никто из школьников не пострадал.

Полиция и прокуратура объявили о начале проведения проверки.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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