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Суббота, 21 января 2023, 15:01 мск

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Береговая охрана США выследила российское разведсудно в Тихом океане

Фото: Минобороны РФ

Береговая охрана США уже несколько недель следит за действиями российского разведывательного судна у Гавайских островов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках нашей повседневной деятельности мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и совместных возможностей (различных) ведомств», – доложил начальник отдела внешних связей, капитан второго ранга Дэйв Милн.

В релизе опубликовано видео, снятое с воздуха. На кадрах корабль дозаправляется в Тихом океане другим судном.

Американские СМИ предположили, что речь идет о разведывательном корабле ССВ-535 «Карелия» Тихоокеанского флота РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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