Береговая охрана США выследила российское разведсудно в Тихом океане

Береговая охрана США уже несколько недель следит за действиями российского разведывательного судна у Гавайских островов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках нашей повседневной деятельности мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и совместных возможностей (различных) ведомств», – доложил начальник отдела внешних связей, капитан второго ранга Дэйв Милн.
В релизе опубликовано видео, снятое с воздуха. На кадрах корабль дозаправляется в Тихом океане другим судном.
Американские СМИ предположили, что речь идет о разведывательном корабле ССВ-535 «Карелия» Тихоокеанского флота РФ.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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