В приморском зоопарке лев покалечил посетительницу

В Приморье возбудили уголовное дело после нападения льва на посетительницу зоопарка. Об этом сообщает региональное управление СКР. Женщина намеренно перелезла через ограждение.

Инцидент произошел в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка. По словам представителей администрации парка, 37-летняя посетительница залезла в вольер ко льву, не обращая внимания на предупреждения на табличках. Предположительно, женщина была пьяна.

В результате она получила рваные раны рук, ног и туловища. Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии, врачи смогли стабилизировать пациентку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели», – уточнили в СКР.

Владивосток, Зоя Осколкова

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