На Дальнем Востоке женщина замерзла насмерть по пути на работу в минус 50

В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу. Серьезные обморожения получили еще три человека, двоим из них грозит ампутация.

Жители Николаевска-на-Амуре, работавшие вахтовым методом, проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе. В тот день температура воздуха опустилась до минус 50 градусов.

В результате только трое прибыли в пункт назначения, одна из женщин по неизвестной причине отстала от своих коллег. Как уточнили в администрации Николаевского района, люди попали в снежный заряд и блуждали в районе залива Счастья. В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимации, мужчинам грозит ампутация конечностей.

Следственные органы организовали проверку по факту произошедшего. Обстоятельства выясняются.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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