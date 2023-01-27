В Приморье в аварии с автобусом пострадали 17 человек

В Приморском крае попал в аварию пассажирский автобус. По предварительным данным, различные травмы получили 17 человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ДТП произошло на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток. Автобус столкнулся с грузовиком.

В результате водителя придавило обломками, он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели использовали гидравлический инструмент для деблокировки пострадавшего.

В общей сложности к медикам обратились 17 человек, они доставлены в травмпункт Уссурийска для обследования, погибших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняется причина аварии.

Владивосток, Зоя Осколкова

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