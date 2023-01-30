На Курилах объявлен оранжевый код авиационной опасности из-за вулкана Чикурачки

Вулкан Чикурачки активизировался и выбросил пепел на высоту до 4 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эруптивная деятельность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф протянулся примерно на 70 км к востоку от вулкана», – говорится в сообщении.

Специалисты установили оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что вулкан проявляет активность с повышенной вероятностью извержения, или извержение вулкана происходит без выброса или с незначительным выбросом пепла.

Чикурачки является высочайшей точкой острова Парамушир (северные Курилы Сахалинской области). Это один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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