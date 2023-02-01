В Приморье жителям запретили запускать беспилотники

В Приморском крае ввели запрет на использование беспилотников гражданами. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.
«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований», – говорится в документе.
Запрет вступил в силу с 1 февраля. Срок действия ограничений в документе не указан.
Использовать БПЛА в регионе смогут подведомственные краевым или муниципальным властям структуры, компании, выполняющие оборонный заказ, и организации, которым требуется запустить дрон по договору с властями.
Владивосток, Зоя Осколкова
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