В Приморье жителям запретили запускать беспилотники

В Приморском крае ввели запрет на использование беспилотников гражданами. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований», – говорится в документе.

Запрет вступил в силу с 1 февраля. Срок действия ограничений в документе не указан.

Использовать БПЛА в регионе смогут подведомственные краевым или муниципальным властям структуры, компании, выполняющие оборонный заказ, и организации, которым требуется запустить дрон по договору с властями.

Владивосток, Зоя Осколкова

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