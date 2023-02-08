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Среда, 8 февраля 2023, 14:11 мск

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В Японии извергается вулкан Сакурадзима

Фото: FreePik

В Японии вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла. Это первое извержение за почти пять лет.

Извержение произошло сегодня утром в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю. По данным местной метеорологической обсерватории, высота вулканического шлейфа составляла 1000 метров.

Отмечается, что Сакурадзима извергся впервые со 2 апреля 2018 года. Метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.

Эвакуация в прилегающих к вулкану населенных пунктах не объявлялась. В районе Сакурадзимы действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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