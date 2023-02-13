У берегов Курил произошло землетрясение

В акватории Тихого океана около Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

По данным Единой геофизической службы РАН, толчки зарегистрированы в 16:56 по местному времени (8:56 мск). Эпицентр располагался в 59 км южнее необитаемого курильского острова Симушир, на глубине 101 км, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По словам специалиста, землетрясение не ощущалось на самом крупном острове Курильской гряды Итуруп.

В предыдущий раз подземные толчки вблизи Курил зарегистрировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6, очаг землетрясения находился на глубине 71 км.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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