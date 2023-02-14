На Сахалине пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и разбил его

На Сахалине полицейские задержали нетрезвого водителя. Оказалось, что мужчина уже был лишен прав, а автомобиль он угнал. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительного водителя на улице Поповича Южно-Сахалинска. Требование об остановке он проигнорировал и пытаться оторваться от полицейских, нарушал правила, создавал опасные ситуации. В итоге он врезался в столб.

Нарушителя задержали и установили его личность. Выяснилось, что мужчина работает в СТО и взял машину клиента, несмотря на то что уже был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об угоне.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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