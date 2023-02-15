В Охотском море 12 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На Сахалине 12 рыбаков оказались в открытом море на отколовшейся льдине. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в Макаровском районе. Лед треснул и начал отходить от берега, часть рыбаков и краболовов смогли эвакуироваться самостоятельно с помощью импровизированных переправ.

По последним данным, 12 человек сейчас уносит в Охотское море возле села Гребенское.

На помощь рыбакам выдвинулись спасатели.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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