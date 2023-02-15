российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 09:42 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Охотском море 12 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На Сахалине 12 рыбаков оказались в открытом море на отколовшейся льдине. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в Макаровском районе. Лед треснул и начал отходить от берега, часть рыбаков и краболовов смогли эвакуироваться самостоятельно с помощью импровизированных переправ.

По последним данным, 12 человек сейчас уносит в Охотское море возле села Гребенское.

На помощь рыбакам выдвинулись спасатели.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,