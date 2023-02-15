Япония потратит миллионы долларов на строительство складов для ракет дальнего действия

Япония построит несколько складов для хранения боеприпасов, в том числе ракет дальнего действия. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Возведение объектов должно начаться уже в этом финансовом году. На строительство четырех складов потратят не менее 43 млн долларов. Два объекта построят у штаб-квартиры морских Сил самообороны Японии в Муцу (префектура Аомори) на Хонсю и два на базе сухопутных Сил самообороны в префектуре Оита на острове Кюсю, расположенном на юго-западе страны.

После окончания работ власти намерены создать еще шесть крупных складов боеприпасов на уже существующих объектах Сил самообороны.

Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность закупки у США до 500 крылатых ракет Tomahawk. Они могут быть запущены с японских эсминцев системой противоракетной обороны Aegis. Радиус действия Tomahawk составляет 1,6 тысячи километров.

Токио, Зоя Осколкова

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