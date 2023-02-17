Вертолет Robinson разбился на Сахалине

На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson. На место аварии выехала наземная группа спасателей.

Авиакатастрофа произошла северо-восточнее горы Красная, у пика Чехова. Как сообщили ТАСС в МЧС России, сообщение об аварии поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области.

«Незамедлительно на поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России», – говорится в сообщении. Всего привлечены 18 человек и 8 единиц техники.

По данным телеграм-канала «Shot», на борту были четыре пассажира и пилот. Они все выжили, но получили тяжелые травмы. При этом прибывшие на помощь спасатели обнаружили только трех пострадавших, остальных разыскивают.

Обстоятельства аварии еще предстоит установить. Предположительно, причиной крушения стала плохая видимость.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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