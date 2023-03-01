На Камчатке нашли обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда

В Петропавловске-Камчатском обнаружили обезглавленное тело сотрудника городского суда. Мужчина пропал несколько дней назад.

Об исчезновении 38-летнего сотрудника городского суда Петропавловска стало известно 23 февраля. По словам друзей пропавшего, он пошел в гости к приятелю и с тех пор не выходил на связь. Родственники обратились в полицию.

Тело обнаружили в частном секторе на улице Невельского. Труп лежал в снегу и был сильно поврежден.

По факту смерти человека проводится проверка. У полицейских нет уверенности в том, что мужчину убили. Изуродовать тело могли бродячие собаки. Причины смерти установит экспертиза.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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