На Камчатке нашли обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда

В Петропавловске-Камчатском обнаружили обезглавленное тело сотрудника городского суда. Мужчина пропал несколько дней назад.
Об исчезновении 38-летнего сотрудника городского суда Петропавловска стало известно 23 февраля. По словам друзей пропавшего, он пошел в гости к приятелю и с тех пор не выходил на связь. Родственники обратились в полицию.
Тело обнаружили в частном секторе на улице Невельского. Труп лежал в снегу и был сильно поврежден.
По факту смерти человека проводится проверка. У полицейских нет уверенности в том, что мужчину убили. Изуродовать тело могли бродячие собаки. Причины смерти установит экспертиза.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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