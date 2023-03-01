На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курильских островах извергается вулкан Эбеко. По данным регионального управления МЧС, угроза населению не наблюдается.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий. На кадрах густые клубы черного дыма зависли над кратером Эбеко.

Пепловый выброс поднялся на высоту 2,5 километра, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. «Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров», – говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы региона уточнили, что жителям ближайших населенных пунктов не стоит переживать, угрозы для их жизни нет. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от населения не поступало.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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