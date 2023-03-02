В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, мужчина связался в интернете с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собирался передать информацию о военных объектах Минобороны РФ, расположенных на территории Хабаровского края.

В ФСБ считают, что эти сведения могли быть использованы для проведения диверсий и терактов, а также ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

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