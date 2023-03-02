В Амурской области десять грузовых вагонов сошли с рельсов

В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов с углем. В результате были задержаны четыре пассажирских поезда. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Второго марта на перегоне Мохортов – Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында – Бамовская Дальневосточной железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового поезда, груженных углем. В результате схода нарушен габарит пути», – говорится в сообщении.

Ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №81 Тында – Благовещенск, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №325 Хабаровск – Нерюнгри, №326 Нерюнгри – Хабаровск.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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