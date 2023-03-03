В Приморском крае свыше 13 тысяч жителей остались без воды

В Приморье более 13 тысяч человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в городе Спасск-Дальний, на Ангарской улице прорвало трубу. В результате без воды остались свыше 95 многоквартирных и 1500 частных домов.

В мэрии добавили, что также без водоснабжения оказались шесть детских садов, пять школ, три медицинских учреждения и детский дом. На место аварии выехал глава городского округа Олег Митрофанов.

Для жителей был организован подвоз воды. Коммунальные службы заняты устранением последствий аварии.

Владивосток, Зоя Осколкова

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