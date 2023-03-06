На Сахалине рыбаков с оторвавшейся льдины будут спасать с помощью вертолета

На Сахалине около 50 человек оказались на льдине, которую уносит в море. Для спасения рыбаков МЧС направило вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. «На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. В спасательной операции задействован вертолет Ми-8», – сообщили в МЧС.
Кроме того, к месту прибыли спасатели и сотрудники инспекции по маломерным судам, всего привлечено 14 человек и 11 единиц техники.
Накануне в похожей ситуации оказались рыбаки в Долинском районе. Там спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины 18 любителей зимней рыбалки.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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