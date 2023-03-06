В Приморье грузовой поезд столкнулся с электровозом

В Приморье произошла железнодорожная авария. Тепловоз в составе грузового поезда столкнулся с электровозом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточной железной дороги.

Столкновение произошло на станции Находка-Восточная во время маневровых работ. «В результате происшествия произошел сход двух локомотивов и двух вагонов», – сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Кроме того, авария не повлияла на работу станции и движение других поездов. Задержек не прогнозируется.

На место схода направлен восстановительный поезд со станции Партизанск. Причины происшествия устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

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