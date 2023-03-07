Во Владивостоке 30 тысяч жителей остались без тепла

Во Владивостоке улицу залило кипятком из-за прорыва на теплотрассе. В результате без тепла и горячей воды остались 30 тысяч жителей.

Как сообщили в прокуратуре, коммунальная авария произошла на участке в районе дома 3 по улице Ивановской. В результате горячей водой залило дорогу и прилегающие территории, что стало причиной образования затора. В региональном управлении МВД приняли решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской.

Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ, завершить которые планируется к концу дня.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг», – добавили в прокуратуре.

Владивосток, Зоя Осколкова

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