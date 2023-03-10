Во Владивостоке догхантер четыре раза поджигал приют для собак

Во Владивостоке приют для собак поджигают четвертый раз. По мнению владелицы, это делает местный догхантер, которого уже судили за убийство животных.

8 марта неизвестный положил сухую траву к стенам приюта и в вольеры и поджег их, пишет телеграм-канал Amur Mash. Владелица питомника оттолкнула поджигателя и потушила пожар своими силами.

Во время предыдущих поджогов погибла собака, но женщина не стала предавать инцидент огласке. Теперь же она намерена обратиться в полицию. При этом в личности преступника в приюте не сомневаются, его видели каждый раз в момент возгораний.

Мужчина ранее был судим за жестокое обращение с животными, сам он признался, что убил более 1000 собак. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей и приговорили к исправительным работам, но вскоре амнистировали.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»