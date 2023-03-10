На Чукотке ограничили отпуск бензина

Жители столицы Чукотки столкнулись с ограничениями по отпуску бензина Аи-95. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на единственного поставщика топлива в город Анадырь «Чукотснаб».

«Чтобы гарантировать стабильную реализацию Аи-95 до навигации, установили небольшое ограничение по объему топлива: не более 50 литров за одну заправку. Это значительно превышает средний отпускаемый объем, поэтому не должно создать серьезных ограничений для жителей», – рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы кабмина Чукотки.

Ограничения были введены временно из-за реконструкции единственной в Анадыре АЗС. Отмечается, что при продажах в розницу 92-го бензина ограничений нет. В правительстве заверили, что объемы топлива в скором времени будут восполнены.

Единственный способ доставки топлива в регион – морским транспортом в ходе навигации, сроки которой коротки: в среднем она начинается в июне и завершается в октябре. По итогам 2022 года завоз бензина был выполнен в запланированном объеме.

Анадырь, Зоя Осколкова

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