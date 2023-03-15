Во Владивостоке подросток ранил друга из пистолета

Во Владивостоке 13-летний мальчик выстрелил из травматического пистолета в своего 11-летнего друга. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Дети находились дома одни, мать подростка ушла на дежурство, а отец уехал в командировку. Сын нашел ключ от ящика, где родители хранили оружие, и взял пистолет поиграть.

Во время игры мальчик случайно нажал на спусковой крючок, пуля попала в грудь его друга. Ребенка госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Зоя Осколкова

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